مال وأعمال

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي…

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  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 1/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 2/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 3/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 4/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 5/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 6/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 7/8
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 يناير 2025 03:14 مساءً - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي شركاتها في المعرض السنوي “تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية” في نسخته الثانية والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2025 بمركز المعارض بمدينة نصر؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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وأوضح محمد صقر ، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك في المعرض بالعديد من منتجاتها و التي تقوم بتصنيعها محليا وهي [مسبوكات دقيقة – طنابير فرامل – كور طحن الأسمنت – شميزات طرد مركزي – سن حفار – جنازير تعبئة الغاز – أنكور – بانانا – سكينة البنجر – شدادات الكهرباء – غطاء صرف – ماكيت شمعة الرباط – عبوات الصفيح المعدنية (أيرسول ، أغذية) – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – ديناميت جيلاتيني – المفرقعات المستحلبة – مفرقع الأنفو – النيتروسليلوز الصناعي – بارود الصيد – كلورات الصوديوم – حامض النيتريك – حامض الكبريتيك – خدمات التفجير – محركات هيكلية (1/3 حصان) – محرك قوي – رول آب محركات دويتس FL511 – رول آب كراسي المحاور و الجلب لأغلب أنواع محركات السيارات – كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قضبان نحاس مقاسات – شرائط و لفات نحاس – طفايات حريق قدرات مختلفة – جنوط سيارات – أعمدة و درافيل صلب – تروس مختلفة – شاشات سمارت اندرويد – لمبات ليد – ألواح طاقة شمسية – كشافات ليد قدرات مختلفة – مصنع تدوير المخلفات الصلبة – بطاريات – محطات مياه].

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وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل دائما على تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي و تقليل الاعتماد على الواردات، بدعم الشركات المحلية و تحفيزها على إنتاج بدائل للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم الصناعة الوطنية و يعزز المنتج المحلي.

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وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين بزيارة الجناح الخاص بها بمعرض (تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية)، للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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