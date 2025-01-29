مدبولي: اللجنة الاقتصادية تستهدف تحقيق نمو مرتفع وتقليص…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:18 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة حددت 6 لجان استشارية متخصصة للعمل على تعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية لجنة الاقتصاد الكلي التي تضم مجموعة من الخبراء الأكاديميين والعلميين البارزين.

نعمل على تقليل الدين العام إلى مستويات مستدامة

وأوضح مدبولي خلال اجتماعه بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن هذه اللجنة ستتركز جهودها على ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، الحد من التضخم، وخفض الدين العام إلى مستويات مستدامة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% في السنوات الثلاث المقبلة، رغم تقديرات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يكون النمو بين 4% إلى 4.5%.

التضخم يتراجع لأول مرة منذ عامين ونسعى للوصول إلى رقم فردي بحلول 2026

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم بدأ في التراجع لأول مرة منذ عامين، مع وجود أهداف واضحة للوصول إلى رقم فردي في معدلات التضخم بحلول بداية عام 2026، رغم التحديات التي قد تؤدي إلى تأخير هذه الأهداف.

فيما يتعلق بالدين العام، أكد مدبولي أن الحكومة تستمع إلى كافة الأفكار المتعلقة بتقليل الدين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة خدمة الدين تؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة.

وتابع أن بعض الدول التي تعاني من مستويات دين مرتفعة لا تواجه نفس الضغوط بسبب الفائدة المنخفضة والتضخم المحدود.

أكثر من 43% من موازنة الدولة مخصصة لخدمة الدين

وأوضح مدبولي أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب حاليًا إلى خدمة الدين، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، مؤكدًا أن العمل مستمر لتقليل هذا العبء عبر استراتيجيات مالية مدروسة.