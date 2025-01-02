مال وأعمال

مدبولي: الإعلان عن اتفاقيات جديدة لتوطين صناعة السيارات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الإعلان عن اتفاقيات جديدة لتوطين صناعة السيارات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يناير 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اقتراب الإعلان عن العديد من الاتفاقيات الجديدة بقطاع صناعة السيارات ، التي يجري التفاوض عليها مع شركات عالمية.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي.

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وأشاد مدبولي بتوقيع العقد الأخير بين مجموعة “إم جي” الصينية وشركة “سايك”، أكبر شركة عالمية لإنتاج السيارات، لإنشاء مصنع في مصر.

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وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستبدأ بإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا خلال 2026، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة في المرحلة الثانية.

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وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على تعظيم الأصول الوطنية وتنميتها، مشيرًا إلى أن شركات مثل شركة النصر للسيارات وشركة النصر للمسبوكات تعد من القطاعات التي ستستمر الدولة في تطويرها، ولا تسعى إلى بيعها، بل إلى تعزيز جدوى تطويرها وتنميتها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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