نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة CSCEC الصينية تدرس إنشاء منطقة صناعية في العلمين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - أكد وين بينج، المدير العام ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “CSCEC”، أن الشركة تدرس إنشاء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن الشركة الصينية تعمل على الانتهاء من مشروع البحيرة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة وفقاً للتوقيت المحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء بوين بينج، الدعوة لحضور المنتدى الحضري العالمي الأسبوع المقبل بالقاهرة، ومُعربًا عن تقديره لنشاط شركة “CSCEC” الصينية في السوق المصرية، وخاصةً مُشاركتها في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجودة عالية، وهو ما دعا الحكومة وشجعها على المضي قدماً في مشروعات أخرى للتعاون مع الشركة خاصةً في مدينة العلمين الجديدة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “انكوم” الشريك المصري لشركة “CSCEC” الصينية، على التعاون المُثمر بين الشركة والحكومة خلال الفترة الماضية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون مع الشركة في مشروعات جديدة مع الانتهاء من المشروعات القائمة وفقاً للجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المشروعات.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور مصطفى مدبولي، مع شركة “CSCEC” الصينية، تطلع الحكومة لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أن التعاون في إطار هذا المشروع الهام يمكن أن يتم من خلال الشراكة بين الجانبين، ومنوهاً إلى أن المشروع ينطبق عليه معايير مُبادرة الرئيس الصيني للتنمية في الدول الأفريقية التي أعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي مؤخراً ضمن مُبادرة الحزام والطريق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتطلع أيضاً، لبناء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، لتمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الجانبين خاصةً في صناعات مهمة مثل السيارات الكهربائية، ومٌدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومواد التشييد والبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار، المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة رأس الحكمة، مما يستلزم توفير مواد التشييد والبناء اللازمة لتلك المشروعات الضخمة.

من جانبه، أشار وين بينج، إلى أن زيارته الحالية تستهدف مُتابعة ما تم مناقشته سابقا، مُؤكداً أن الشركة تسعى لوضع مشروع المدينة الطبية ضمن مُبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، وأن يتم تنفيذ المُشروع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنه تم إنهاء مصنع الهياكل الفولاذية والواجهات الزجاجية في العين السخنة، مُؤكداً أنهما يعملان بشكل جيد ويحظيان بطلب متزايد، مُعرباً عن تطلعه لعمل توسعات جديدة عبر الحصول على أراض إضافية للمشروع.

ونوه رئيس الوزراء أنه يمكن منح مختلف الحوافز للشركة بصورة مُماثلة للحوافز التي تحصل عليها في مدينة العلمين الجديدة في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع الشركة.

جاء ذلك، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “انكوم” الشريك المصري، وعدد من مُمثلي الشركة.