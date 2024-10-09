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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: حوافز لتشجيع غير المسجلين على التسجيل بمصلحة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك ، وزير المالية ، إن المنظومة الضريبية الجديدة تشجيع غير المسجلين ضريبيا بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، من خلال فتح صفحة جديدة معهم تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن المنظومة الجديدة تسمح للممولين الذين تعذرعليهم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا.
وتابع وزير المالية: “أن هذا البند يعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القانوانيين الضريبية تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة”.
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