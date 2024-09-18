وزير قطاع الأعمال: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الأدوية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 07:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن تكلفة مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت 2 مليار جنيه.

وأضاف شيمي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية حتي الآن، ماعدا مصنع سيدا للهرم، موضحا أن الشركة القابضة للأدوية تمتلك 9 شركات منها 8 منتجة واحدة للتعبئة والتجارة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك 5 مصانع كانت متوقفة، والآن جميع المصانع تم تشغيلها.

وأكد أن هناك شراكة مع شركات شقيقة في قطاع الأعمال في مشروع التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للأدوية بما يضمن التوافق مع GMP مع متطلبات التصنيع الجيد.