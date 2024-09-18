مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الأدوية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الأدوية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 07:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن تكلفة مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت 2 مليار جنيه.

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وأضاف شيمي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية حتي الآن، ماعدا مصنع سيدا للهرم، موضحا أن الشركة القابضة للأدوية تمتلك 9 شركات منها 8 منتجة واحدة للتعبئة والتجارة.

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وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك 5 مصانع كانت متوقفة، والآن جميع المصانع تم تشغيلها.

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وأكد أن هناك شراكة مع شركات شقيقة في قطاع الأعمال في مشروع التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للأدوية بما يضمن التوافق مع  GMP مع متطلبات التصنيع الجيد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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