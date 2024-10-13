انت الأن تتابع خبر «سيارات على قد الإيد».. والسعر أقل من 100 ألف جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق السيارات في مصر، حالة من جنون الأسعار، في ظل ارتفاعات لا تنتهي، حتى وصل الأمر إلى أن اقتناء سيارة أصبح أمرًا صعبًا للغاية للعديد من الطبقات خاصة المنخفضة والمتوسطة الدخل، من هؤلاء الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة، وعلى ما يبدو أن الأسعار لن تقف على هذا الحد، ولكن توقعات الخبراء تشير إلى زيادة اسعار السيارة الجديدة في الفترة المقبلة، نظرًا لعدم توافرها محليًا، وارتفاع تكاليف انتاجها في البلاد المصنعة، بسبب التضخم وارتفاع تكلفة النقل، وقد قدمت رابطة منتجي السيارات عدة اقتراحات للسيطرة على هذه الأسعار، من أبرزها زيادة الانتاج المحلي لزيادة المعروض منها محليًا، ولا سيما بعد تحجيم الإنتاج العالمي من السيارات، وارتفاع قيمة العملات الأجنبية أما الجنيه المصري، ولكن مع كل ذلك فلن يكون هناك بديل لاقتناء سيارة جدية سوى التوجه إلى سوق المستعمل، ولقرائنا الأعزاء فقد حصرنا أرخص سيارات لا تزيد أسعارها عن 100 ألف جنيه، وموضوعات أخرى ذات صلة.

أدت العديد من العوامل

في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي، من أهمها صعوبة استيرادها من الخارج لصعوبة تدبير الدولار الأمريكي، لذلك فإن أغلب الراغبين في شراء سيارة يتوجهون إلى سوق السيارات المستعملة، وهذه أسعار بعض السيارات التي قيمتها تقل عن 100 ألف جنيه:

سيارة فيات 128

سجلت أسعار سيارات فيات 128 موديل 1987 نحو 85 ألف جنيه.

سيارة لادا 2017

سجلت أسعار سيارات لادا 2017 موديل 1985 نحو 98 ألف جنيه.

سيارة أسعار ريجاتا

سجلت أسعار سيارات فيات ريجاتا موديل 1985 نحو 85 ألف جنيه.

سيارة دايو ريسر

سجلت أسعار سيارات دايو ريسر موديل 1993 نحو 100 ألف جنيه.

سيارة مرسيدس 200

سجلت أسعار سيارات مرسيدس 200 موديل 1974 نحو 90 ألف جنيه.

سيارة سيتروين ZX

سجلت أسعار سيارات سيتروين ZX موديل 1997 نحو 95 ألف جنيه.

سيارة سوزوكي ماروتي

سجلت أسعار سيارات سوزوكي ماروتي موديل 2002 نحو 90 ألف جنيه.

سيارة بيجو 405

سجلت أسعار سيارات بيجو 405 موديل 1994 نحو 90 ألف جنيه.

مميزات شراء سيارة مستعملة

عادة ما يعتمد اتخاذ قرار شراء سيارة على ميزانية الراغب في اقتناء تلك المركبة، وهذا ما يحدد الطريق الذي سيسلكه المشتري، ولكنه إذا قرر شراء سيارة مستعملة فسوف يحصل على العديد من المميزات، نذكر منها:

السعر عادة ما يكون أرخص من شراء سيارة جديدة، وتكون في حدود الإمكانيات خاصة إذا كان من الشرائح المتوسطة.

أسعار السيارات المستعملة عادة ما تكون مستقرة، ولا تتأثر كثيرًا بارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية.

يتاح أمام المشتري عديد من الخيارات في حدود الميزانية التي يحددها.

عيوب شراء سيارة مستعملة

كما أن لشراء سيارة مستعملة مميزات عديدة، أهمها رخص ثمنها بشكل كبير بالمقارنة بأسعار السيارات الجديدة، إلا أن هناك عيوب أيضًا لشراء سيارة مستعملة منها: