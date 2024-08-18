انت الأن تتابع خبر سيارة نيسان باترول 2025 تصل السعودية بميزات تفوق تويوتا لاندكروزر برادو وبهذا السعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مثلت سيارة نيسان باترول 2025 أنموذج للسيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) فقد عكست الفخامة والقدرة العالية، وجاء هذا الطراز، المفضل لدى الأسر الكبيرة التي تبحث عن تجارب قيادة فريدة، اعتمدت على سجل حافل بالأداء الراسخ والتصميم المبهر.

تتفوق نيسان باترول 2025

كأحد أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، متضمنة مجموعة من المواصفات الراقية التي تلبي احتياجات السائقين والركاب على حد سواء، إليك تفاصيل توضح المواصفات في الجدول التالي:

الفئة

المواصفات

المحرك

V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان، يوفر قوة متميزة واستجابة عالية.

ناقل الحركة

أوتوماتيكي بسبع سرعات يقدم انتقالات سلسة وسريعة.

نظام الدفع

رباعي متقدم يتيح أوضاع قيادة متعددة لمختلف الطرق.

الإضاءة

مصابيح LED أمامية وخلفية تضفي طابعًا عصريًا وجذابًا.

العجلات

جنوط ألومنيوم متاحة بقياس 18 أو 20 بوصة، تعزز الطلة الرياضية للسيارة.

المقاعد

جلدية فاخرة قابلة للتدفئة والتبريد، تضمن الراحة في جميع الأحوال.

نظام المعلومات والترفيه

شاشة لمس 12.3 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من Bose.

الراحة

نظام تعليق متطور وتحكم مناخي ثلاثي الأبعاد لقيادة مريحة في جميع الظروف.

الأمان

يشتمل على مكابح طوارئ أوتوماتيكية وتحذير من التصادم الأمامي.

التكنولوجيا

مجهزة بمساعد القيادة على الطرق الوعرة، مراقبة النقطة العمياء وزر تشغيل المحرك عن بعد.

عيوب نيسان Patrol 2025

على الرغم من تمتعها بالعديد من المزايا، فإن لسيارة نيسان باترول 2025 بعض النقاط التي قد تعتبر عيوبًا بالمقارنة مع السيارات الأخرى في نفس الفئة:

استهلاك الوقود يكون أعلى من المعدل الطبيعي مقارنةً بسيارات أخرى في هذه الفئة.

بسبب ضخامتها، قد تجد صعوبة في المناورة بالأماكن الضيقة.

تُصنف ضمن الفئة السعرية العالية مقارنةً بمنافسيها.

قد تجد بعض الأنظمة التكنولوجية معقدة في الاستخدام اليومي.

الابتكارات التقنية قد لا تكون على قدر التوقعات أو بمستوى المنافسين.

سعر سيارة نيسان باترول 2025

تجسد أسعار هذه السيارة قيمة الفخامة والمواصفات المتقدمة التي توفرها، وتظهر الأسعار كما يلي: