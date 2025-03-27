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محمد رضوان يروج لفيلم فار بسبع ترواح

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محمد رضوان يروج لفيلم فار بسبع ترواح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 صباحاً - شارك الفنان محمد رضوان الجمهور بوستر منفرد من فيلم فار بسبع ترواح، والذي سوف يتم طرحة في عيد الفطر المبارك 2025.

وكتب الفنان محمد رضوان "فيلم فار بسبع ترواح كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة.

فيلم فار بـ 7 ترواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

وينضم لبطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة ، سليما عيد ، ويزو ،وآخرين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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