اليوم بقصر السينما..استعراضات شعبية لفرقة مطروح في ليالي رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:28 مساءً - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين، في التاسعة مساء سهرة رمضانية جديدة، للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية المعد احتفالا بالشهر المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشمل عرض الفيلم العربي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، من تأليف شريف نجيب، وچورچ عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مهندس معماري، يعيش مع زوجته، ويواجهان العديد من المشكلات، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى عالم موازٍ، مما يجعلهما يعيدان التفكير في حياتهما معا.

كما يشهد اليوم مجموعة من الفقرات الاستعراضية من الفلكلور البدوي، تقدمها فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عامر وعوام مصطفى، على أنغام المطرب سلومة عبد الله.

تقدم العروض مجانا من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي ذلك في ضوء احتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا للاحتفال بليالي رمضان، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، وذلك على مدار الشهر الفضيل.