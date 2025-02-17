حضور قوي للراقصات في مسلسلات رمضان 2025

رياض - احمد صلاح - يشهد موسم رمضان 2025 مشاركة لافتة للراقصات في المسلسلات التلفزيونية، حيث تظهر كل منهن بأدوار مختلفة تثبت قدراتهن التمثيلية وتنوع مواهبهن الفنية. من بين هؤلاء الراقصات، تبرز أسماء مثل فيفي عبده، دينا، لوسي، وبدرة، اللاتي يقدمن أداءً متميزًا في أعمالهن الجديدة.

فيفي عبده في مسلسل "العتاولة 2"

تشارك النجمة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث تؤدي دورًا معقدًا يجمع بين الشر والكوميديا. المسلسل، الذي يضم نجومًا مثل أحمد السقا وطارق لطفي، من إخراج أحمد خالد موسى، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.

دينا في مسلسل "إش إش"

تظهر دينا في مسلسل "إش إش" بدور راقصة معتزلة تعمل على تدريب راقصات أخريات. المسلسل، الذي يشارك فيه نجوم مثل مي عمر ومحمد الشرنوبي، من إخراج وتأليف محمد سامي، ويتوقع أن يحقق نسب مشاهدة عالية.

لوسي في مسلسل "فهد البطل"

لوسي تشارك في مسلسل "فهد البطل" بشخصية "فايزة الشبح"، وهي شخصية قوية ومستقلة. المسلسل، الذي يضم نجومًا مثل أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز، من تأليف محمود حمدان، وقد حقق برومو المسلسل أكثر من 30 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط.

بدرة في مسلسل "كامل العدد 3"

بدرة تعود للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، بعد النجاح الكبير الذي حققته في الجزء الثاني. المسلسل، الذي يقدم في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني، ويتوقع أن يحقق نجاحًا أكبر في هذا الموسم.

هذا الموسم الرمضاني يعد بمشاهدة ممتعة مع أداء مميز من الراقصات اللاتي أثبتن أنهن قادرات على تجاوز التوقعات وتقديم أدوار تثري الدراما التلفزيونية.