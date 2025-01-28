روجينا تعود بقوة في رمضان 2025.. "حسبة عمري" تكشف أسرار النجمة التي لا تُقهر!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد سلسلة من النجاحات المبهرة في الأعمال الدرامية، تعود النجمة المتألقة روجينا في موسم رمضان 2025 عبر مسلسل جديد يحمل الكثير من التحدي والتشويق تحت عنوان "حسبة عمري". ومع إطلاق بوستر المسلسل الذي يظهر فيه اسم روجينا وهي تحمل ساعة رملية، أصبحت التساؤلات تتصاعد حول مغزى هذا الرمز في إطار أحداث المسلسل الذي يظل حتى اللحظة غامضًا بشكل مثير.

تظهر روجينا في دور رئيسي جديد، تجسد فيه شخصية تنقض على لحظات العمر وتعيد حساباتها، وسط العديد من الصراعات والتقلبات.

وقد أثار البوستر اهتمام الجمهور، إذ يعكس جانبًا من التشويق والتوتر الذي يميز العمل، ما يعكس التزام روجينا بطرح أدوار مختلفة تتطلب منها التميز والابتكار في تقديم شخصيات معقدة وعميقة.

تستأنف روجينا تصوير مشاهد مسلسل "حسبة عمري" في أحد المواقع المميزة على ضفاف النيل، حيث يتم تصوير بعض المشاهد بين النجم عمرو عبد الجليل، الفنان علي الطيب، والمطرب عمر كروان، الذي يشارك في العمل بعدد من الأغاني، إضافة إلى الموزع الموسيقي رامى المصري الذي يقدم لمسات موسيقية مميزة للعمل ويكتب السيناريو للعمل محمود عزت، فيما يُخرج المسلسل المخرجة مي ممدوح، في ثاني تعاون لها مع روجينا بعد نجاحاتهما السابقة.

تعتبر "حسبة عمري" خطوة جديدة في مشوار روجينا، التي لطالما أثبتت قدرتها على التكيف مع مختلف الأدوار والأنماط الدرامية. ففي رمضان 2024، قدمت روجينا واحدًا من أبرز أعمالها في مسلسل "سر إلهي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ولقى إشادات نقدية وجماهيرية واسعة.

قدرتها على التنوع في الأدوار لم تتوقف عند ذلك؛ فقد أثبتت نفسها كأحد أبرز نجمات الدراما المصرية بفضل قدرتها على تقديم أدوارٍ مليئة بالتحديات النفسية والعاطفية.

روجينا، التي تمتلك تاريخًا طويلًا من الأعمال الناجحة على مدار سنوات، أصبحت في صدارة النجوم الذين ينتظر جمهورهم بشغف أعمالهم الرمضانية، بل تحولت إلى أيقونة درامية قادرة على جذب الأنظار والتفوق على منافساتها في كل موسم. ومع كل عمل جديد، تثبت روجينا أنها ليست مجرد فنانة، بل هي عنوان للنجاح والإبداع في الدراما المصرية.

ومع بدء العد التنازلي لعرض مسلسل "حسبة عمري" في رمضان 2025، يتوقع أن تحقق روجينا المزيد من النجاح والتألق، خاصة أن هذا المسلسل يحمل في طياته أحداثًا مثيرة ومعالجة درامية جديدة قد تساهم في تعزيز مكانتها وتفوقها على الشاشة الصغيرة.