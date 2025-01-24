انت الأن تتابع خبر أكرم حسني يشوق متابعيه لمسلسل "الكابتن" بصور عفوية من الكواليس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الممثل المصري أكرم حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً شوق من خلاله متابعيه لمسلسله الجديد "الكابتن"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.



ووثق أكرم حسني كواليس تصوير مسلسل "الكابتن"،