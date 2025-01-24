انت الأن تتابع خبر أكرم حسني يشوق متابعيه لمسلسل "الكابتن" بصور عفوية من الكواليس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شارك الممثل المصري أكرم حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً شوق من خلاله متابعيه لمسلسله الجديد "الكابتن"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
ووثق أكرم حسني كواليس تصوير مسلسل "الكابتن"،
- إذ نشر صوراً ظهر فيها برفقة الممثلين آية سماحة، أحمد عبد الوهاب وعمر شرقي، بلقطات عفوية، ظهروا فيها في حديقة ألعاب.
- وأرفق أكرم حسني الصور بتعليق كتب فيه: "دراما مليئة بالشجن مستوحاه من أحداث معينة، ما إسم العمل؟"
- مسلسل "الكابتن" تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وينتمي إلى نوعية الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته الممثلون أكرم حسني، سوسن بدر، ميمي جمال، اَية سماحة، رحمة أحمد فرج، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، وئام مجدي.