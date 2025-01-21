تامر حسني يبارك خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ النجم تامر حسنى النجم أحمد جمال على خطوبته، حيث نشر صورة من الخطوبة عبر خاصية ستورى الانستجرام وعلق قائلا: مليون مبروك لحبيبى النجم أحمد جمال وخطيبته أم صوت جميل زيه، عايزكم لما تتجوزا ان شاء الله تخلفولنا كورال في الأوبرا حبايبى حبايبى، ورد عليه أحمد جمال حبيبى وأخويا النجم الكبير الله يبارك فيك ياتيمو، ربنا يسعدك وماتقلقش اعملنا فويس كيدز وهنبعتلك الإنتاج الجديد كله.

حفل خطوبة أحمد جمال



واحتفل أول أمس أحمد جمال بخطوبته على فرح الموجى في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب،

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.



أحدث أعمال أحمد جمال

ويستعد أحمد جمال لإطلاق أحدث أغانيه تزامنًا مع عيد الحب بعنوان "سعادة بس" بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أغنياته "مابيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



كلمات أغنية مابيعتذرش

وتقول كلمات أغنية مابيعتذرش: مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش ان العتاب في الحب اصلا شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، ومايتفهمش إزاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان اكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين.