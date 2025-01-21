صلاح الشرنوبي: كانت هناك رغبة في التعاون مع عمرو دياب ولكن لم تتم وقدمت مع فؤاد اغاني ناجحة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الملحن صلاح الشرنوبي انني قدمت مه المطرب محمد فؤاد عدد من الاغاني الناجحة والبداية كانت اغنية "فاكرك يا ناسيني " وهذه الاغنية الرائعة ومحمد فؤاد كان بيفكر ومتميز، وقدم الاغنية بشكل جديد، واخد فؤاد اللحن واضاف عليه وعمل لها شكل موسيقي جديد، كما قمت بتلحين اغنية "كداب، وانا لو حبيبك ".

صلاح الشرنوبي

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، بإنه كانت هناك رغبة في التعاون مع المطرب عمرو دياب وكانت رغبة مشتركة وجلسنا اكثر من مرة ولكنها لم تتم.

وعن المقارنة بين فؤاد وعمرو دياب ونجاحهما وأنهم جيل واحد، اشار بشكل عام المسألة تتعلق باختيارات المطرب وعمرو دياب عندما يسمع اغنية ولا يشعر إنه ا لا تليق عليه فلا يقدمها وهذا جانب جيد في عمرو واستمراراه في النجاح، وفؤاد ايضًا متميز وله نفس الصفة ولكن من الممكن ان يكون انشغل في أشياء اخري.

كما تحدث الشرنوبي خلال الحلقة عن تعاونه الناجع مع المطربة الكبيرة وردة وايضا جورج وسوف والمطربة ذكري والمطربة الكبيرة ميادة الحناوي ولطيفة وسميرة سعيد وراغب علامة