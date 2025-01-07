هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات التي تتخذ من معرض القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً - تنوه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن هذه هي الصفحة الرسمية المعتمدة فقط للمعرض «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)»، والهيئة لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها.

والهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.

وأن الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري، وتؤكد الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل هذه الصفحات.