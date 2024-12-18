انت الأن تتابع خبر 8 يناير المقبل.. عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض منصة watch it، مسلسل إقامة جبرية، يوم 8 يناير في العام الجديد، وروجت المنصة للمسلسل، ونشر بوستر العمل على حساب المنصة على إنستجرام مصحوب بكلمة" من إنتاجات WATCHIT الأصلية مسلسل إقامة جبرية 8 يناير"، وكتبت الفنانة هنادى مهنا:" منتظره المسلسل".

وتقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما" يوم 26 ديسمبر الجارى، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.