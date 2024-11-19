أكرم حسني يستعد لبطولة "الكابتن" وأحمد عبد الوهاب يواصل تألقه في دراما رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ العد التنازلي لانطلاق تصوير مسلسل "الكابتن" الذي يعود من خلاله النجم أكرم حسني إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2025. العمل، الذي يجمع بين الكوميديا والإثارة الاجتماعية في 15 حلقة فقط، يشهد مشاركة النجم الصاعد أحمد عبدالوهاب، الذي انضم رسميًا إلى طاقم المسلسل بعد توقيع عقوده مؤخرًا. ويشارك في البطولة أيضًا كل من سوسن بدر وآية سماحة، تحت قيادة المخرج المتميز معتز التوني، بينما تتواصل التعاقدات لاختيار باقي فريق العمل.

"الكابتن" بين الكوميديا والمجتمع

يعد المسلسل تجربة مختلفة بأحداثه التي تدمج بين الضحك والقضايا الاجتماعية، ليقدم رؤية جديدة تواكب تطلعات الجمهور. وقد عُرف أكرم حسني بتميزه في تقديم الكوميديا ذات المغزى، ما يرفع من سقف التوقعات لهذا العمل المنتظر.

أحمد عبدالوهاب ونشاط فني لافت

من جهة أخرى، يعيش أحمد عبدالوهاب فترة ذهبية من النشاط الفني. إذ يواصل حاليًا تصوير فيلمه الجديد "درويش" مع النجم عمرو يوسف، الذي تدور أحداثه في الأربعينيات بميزانية ضخمة ودعم من هيئة الترفيه السعودية. كذلك، تأكدت مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" إلى جانب دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث يتناول العمل مشكلات الشباب والأسرة في إطار اجتماعي خفيف.

نجاح يتواصل منذ رمضان الماضي

كان عبدالوهاب قد لفت الأنظار في رمضان 2024 من خلال دوره في مسلسل "الحشاشين"، حيث أبدع في شخصية "يحيى نجل مؤذن أصفهان"، وحصد بفضلها إشادات واسعة وجوائز كأفضل ممثل صاعد. كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "أشغال شقة"، ليؤكد تنوعه وقدرته على تقديم أدوار مختلفة.

مع اقتراب موسم دراما رمضان 2025، يبدو أن الساحة ستشهد تنافسًا قويًا مع أعمال تجمع بين الكوميديا، الأكشن، والقضايا الاجتماعية، ما يضمن جرعة درامية مميزة للجمهور.