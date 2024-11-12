في ذكرى وفاته.. تعرف على أصعب الأدوار في مشوار محمود عبدالعزيز الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - "الحفيد" و"الكيت كات" و"رأفت الهجان" وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة التي قدمها الفنان القدير محمود عبدالعزيز، والذي واستطاع من خلالها أن يتخذ مكانًا مميزا في قلوب محبيه، حيث يعد من أهم وأبرز الفنانين في مصر خلال العقود الآخيرة، ويصادف اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الذكرى الثامنة لوفاته، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أصعب الأدوار في حياة الراحل محمود عبدالعزيز.

محمود عبدالعزيز

أصعب أدوار محمود عبدالعزيز الفنية

كشف الراحل محمود عبدالعزيز عن أصعب الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وذلك خلال لقاء تلفزيوني سابق، حيث قال: "دور عبدالمالك زرزور في فيلم إبراهيم الأبيض من أصعب الأدوار اللي قابلتني في حياتي ".

وأضاف عن كواليس العمل، قائلًا: "قعدت محتار جدًا وأطلقت اللحية، فا لقيت في السيناريو 4 سطور، المفروض ان في كل شخصية بتنزل من أولادي أول ما ابراهيم الابيض يخش منطقة الخطر عندي ويثبت الكادر عليه لتعريف الشخصية، دة متعملش في السينما بس موجود في السيناريو، لما بطلع انا فا بيكتبوا عبدالمالك زرزور مش مسجل خطر يمكن دول هما اللي ساعدوني في الشخصية".

معلومات عن الفنان محمود عبدالعزيز

ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946، في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، وغير مساره بعد ذلك إلى التمثيل، ليشهد عام 1973 على ميلاد نجم جديد تحت إشراف المخرج نور الدمرداش في مسلسل "الدوامة"، والذي كان بداية الانطلاقة الفنية للساحر محمود عبدالعزيز.