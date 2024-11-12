الثقافة تناقش استعدادات المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات العيد القومي للأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - ثلاث فعاليات فنية كبرى لوزارة الثقافة بالأقصر خلال ديسمبر المقبل

تستعد وزارة الثقافة لإقامة عدد من الفعاليات الفنية الكبرى بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

والتقى الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، لمناقشة تنفيذ هذه الفعاليات، والتي تتضمن مشاركة هيئة قصور الثقافة بحفل ختام سمبوزيوم التصوير الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية يوم 7 ديسمبر المقبل، وبحث ترتيبات إقامة الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للتحطيب في الفترة من 8 حتى 12 ديسمبر، كذلك تنظيم احتفالية فنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة يوم 9 ديسمبر.

كما تناول اللقاء مناقشة عدة مشروعات فنية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الوعي الفني وترسيخ الهوية الثقافية لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والانتماء، مع التركيز على وضع الأقصر في مكانة متميزة على الخريطة الثقافية والفنية في مصر، بما يسهم في إثراء التجربة الثقافية لسكان المحافظة وزوارها، خاصة في ظل الموسم السياحي الحالي، وجاء اللقاء بحضور يوسف محمود، مدير العلاقات العامة بإقليم جنوب الصعيد.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في ختام جولته الموسعة لتفقد المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية في المحافظة، كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة، منها دراسة إمكانية تقديم عروض أوبرا عالمية خلال موسم الشتاء، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة في عدة مناطق بالمحافظة بهدف إبراز المقومات الحضارية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، والمساهمة في تنشيط حركة السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

شاهين.