أول تعليق من محمد محمود عبد العزيز على تقديم السيرة الذاتية لوالده

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من محمد محمود عبد العزيز عندما أُقترح عليه تقديم السيرة الذاتية لوالده

علق محمد محمود عبد العزيز، على تقديم السيرة الذاتية لوالده حيث رد بالرفض.



وقال في تصريحات تليفزيونية: "مقدرش أوافق، لأن محمود عبد العزيز هو محمود عبد العزيز، رسالته هو قدمها وشكله هو قدمه، مفيش حد يقدر يضيفله ولا يقدم شخصيته حتى أنا وكريم، وده رأيي حتى اللحظة دي".

الفنان محمد محمود عبد العزيز

أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز

و يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل "برغم القانون"، الذي تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

صناع وفريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.



و تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز، في صاحبة السعادة إن سر نجاح "برغم القانون" إنه يبحث عن الأعمال التي تشبه الناس في الواقع موضحًا: "اللي بيتفرج شايف نفسه فينا، السبب التاني القصص اللي تجذب الناس والحدوتة في أول حلقتين تلاته، فكرة إن واحدة بتصحى من النوم متلاقيش جوزها وتتفاجئ بـ متدوريش عليا، والفكرة إن الشخصيات كلها مكتوبة شبه الناس تقريبًا أكرم وأحمد أوفر بس في منه، لخصناله كتاب الشر".

وعن شعوره السابق بنجاح العمل، قال: "كنت حاسس إن الموضوع هيفرق، كنت حاسس إنه هينجح لكن الطفرة اللي حصلت على مستوى المسلسل أو دوري كرم من عند ربنا، حد قالي على نياتكم ترزقون".

أما عن كواليس تصوير المسلسل استغرق عامين قال الفنان محمد محمود عبد العزيز عن مسلسل "برغم القانون"، أن تصويره استغرق عام ونصف أو عامين: "المسلسل كلو داخل في 500 لوكيشن، بورسعيد لوحدها أخدت تصوير في 85 لوكيشن في بورسعيد لوحدها، من الساعة 5 دوت الخليج بنبدأ نصور، البلد حلوة أو ي لازم تتصور بالنهار وتبان، نصحى كل يوم 5 دوت الخليج نتجمع ونجهز ويلا نشوف اليوم واخدنا فين".