نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عملية البحث عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعدما نشر الفنان محمود ياسين (جونيور) قائمة أبطال أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

منشور محمود ياسين جونيور

ونشر الفنان محمود ياسين جونيور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة مجمعة لأبطال مسلسل "و تقابل حبيب" وهم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي،نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعلق على الصورة قائلا: "و تقابل حبيب رمضان 2025".

منشور محمود ياسين جونيور

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"

يحمل المسلسل الجديد اسم "وتقابل حبيب" كعنوان مؤقت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجى. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، ويشارك ياسمين عبد العزيز في البطولة النجم كريم فهمي. يعيد هذا العمل الثنائية الرومانسية التي جمعت بين ياسمين وكريم في مسلسل "ونحب تانى ليه" الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحًا كبيرًا.