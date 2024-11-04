نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "6 شهور" و"مطعم الحبايب" و"ديبو" النجوم الشابة تكتسح المنصات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاحات متتالية تحققها البطولة الشبابية، فور عرضها على المنصات الالكترونية، فيشهد الموسم الحالي منافسة قوية عبر منصة watch it ويانغو بلاي، فعرضت مؤخرًا ثلاث من أقوى الأعمال الشبابية، بدء بمسلسل “ديبو” بطولة الفنان محمد أنور والذي شهد نجاح كبيرًا في أولى بطولاته المطلقة.

ليلحقه مسلسل “مطعم الحبايب” بطولة الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي وتصدر منصة watch it خلال فترة عرضه.

ويعرض حاليًا مسلسل “6 شهور” بطولة الفنان نور النبوي والذي يعد أولى بطولاته الدرامية المطلقة، واحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it منذ عرض أولى حلقاته.

مسلسل “ديبو”

حيث دارت أحداث "ديبو" حول شخصية شاب يعيش في حي شعبي، يتعرض لظروف صعبة تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته بشكل كبير، وتعكس القصة صراع البقاء والتحديات التي يواجهها "ديبو" في مجتمع مليء بالتناقضات، حيث يتنقل بين الخير والشر في محاولة لتحقيق طموحاته وحماية أحبائه.



مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة شارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، كما أن العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.

مسلسل “مطعم الحبايب”

دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، من بطولة الفنان أحمد مالك، وبيومي فؤاد، وهدى المفتي، وانتصار، وإسلام إبراهيم.

العمل كان بطولة الفنان أحمد مالك، هدى المفتي، حمزة العيلي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم وعدد كبير من نجوم الكوميديا وهو من تأليف ورشة سرد بقيادة مريم نعوم، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.