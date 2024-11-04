نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تنظّم صالونًا ثقافيًا تحت عنوان "لا للتنمر المجتمعي" في أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والفكري، تنظم دار أوبرا دمنهور برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالونًا ثقافيًا بعنوان "لا للتنمر المجتمعي" وذلك في السابعة مساءً يوم الأربعاء 6 نوفمبر.

يهدف هذا الصالون إلى مناقشة قضايا التنمر وآثاره السلبية على المجتمع، في إطار فعاليات توعوية تعزز القيم الإنسانية.

ضيوف الصالون ومشاركاتهم

سيشهد الصالون مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، حيث سيستضيف كلًا من: اللواء طبيب محمد رضا الفقي: أستاذ واستشاري في الطب النفسي والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور أحمد سعد عصران: محاضر الفقه الإسلامي بجامعة القاهرة وعضو لجنة علماء الأزهر الشريف.

الدكتورة نيفين فارس: أستاذة علم الإتيكيت ومحاضرة بوزارة الداخلية، الكاتب الصحفي جمال النجار: الذي سيشارك برؤيته في الموضوع،المهندسة زكية رشاد: مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، كما سيكون اللواء طيار أحمد كمال المنصوري ضيف الشرف في هذا الحدث، مما يضيف عمقًا خاصًا للنقاش.

إدارة الصالون

سيدير الصالون كل من ميرفت طاهر، كبير الإذاعيين بشبكة صوت العرب وإذاعة وادي النيل، والدكتور عمرو ممتاز، خبير التخطيط والإدارة. وستكون هذه الفرصة مثالية للحضور للتفاعل مع الخبراء ومناقشة كيفية مواجهة التنمر في المجتمع.

أهمية الفعالية

تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.

من المتوقع أن تشكل المناقشات منصة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتعزيز الروابط الاجتماعية الإيجابية.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز الفهم الثقافي، مما يساهم في تطوير المجتمع وتعزيز قيم الاحترام والتسامح.