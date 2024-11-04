مركز إبداع قصر الأمير طاز يحتفي بفرقة "زي الهوا" في عرض فني مميز

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز، الذي يقع في حي الخليفة، حفلًا موسيقيًا لفرقة "زي الهوا" في السابعة مساءً يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر.

يأتي هذا الحفل كجزء من البرنامج الفني لوزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري، ويعد فرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بألوان فنية متنوعة.

باقة من الأغاني المميزة

ستقدم الفرقة مجموعة من الأغاني المحبوبة من فترة الثمانينات والتسعينات، بتوزيع جديد ومبتكر. تتضمن قائمة الأغاني التي ستُؤدى في الحفل "أشوف فيك يوم": يغنيها طارق الماحي،"عز الحبايب": يُقدمها أشرف حسن،"قلبي عشقها": يغنيها محمد ناصر،"حرمت أحبك": تغنيها مريم هاني،"على قلبي": يقدمها عمرو عادل،"داري رموشك": يُغنيها هاني هاشم،"رصيف نمره 5": يقدمها أحمد شعراوي،"مش نظرة وابتسامة": تغنيها حنان مقبل،"حلوة يا بلدي": تُغنيها زينة.

فرقة "زي الهوا": تجديد وإبداع

تتميز فرقة "زي الهوا" بتقديمها للأغاني القديمة بشكل جديد وبأسلوب فني مميز، تحت إشراف الدكتور سامح عبد العزيز، المدير الفني للفرقة، تشكلت الفرقة من اندماج عدد من نجوم فرقتي "أعز الناس" و"صوت الحب" للموسيقى الغربية، تحت قيادة الفنان جميل الشرقاوي والدكتور محمد مرسي.

مشاركات فنية سابقة

حققت الفرقة نجاحات كبيرة من خلال مشاركتها في حفلات متعددة بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى فعاليات "هل هلالك" ضمن قطاع الإنتاج الثقافي، والمهرجان الصيفي، ومؤتمر الموسيقى العربية، مما جعلها واحدة من الفرق البارزة في الساحة الفنية.

تعد هذه الفعالية فرصة رائعة لعشاق الموسيقى للتمتع بأداء مميز والتواصل مع الألحان الكلاسيكية بروح معاصرة.