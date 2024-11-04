شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في الكويت.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم نهاية نوفمبر الجاري في مدينة الكويت، ويترقب الجمهور طرح تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة، إذ يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الفن والمغامرة في الكويت.

شيرين تكشف عن معاناتها الشخصية والمهنية

في بث مباشر على منصة تيك توك، كشفت شيرين عبدالوهاب عن مشاعرها ومراحل من المعاناة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وعبرت شيرين عن الألم الذي شعرت به قائلة: "لا أريد آخر عشر سنوات من حياتي، وربنا سيأخذ لي حقي من كل من تسبب لي بالأذى".

وأضافت شيرين: "لقد عشت الكثير من الصعاب، وأنا الآن أركز في عملي، لأنه أصبح أهم شيء في حياتي منذ عودتي".

العودة إلى المسرح والتركيز على الفن

تبدو شيرين متحمسة للعودة إلى المسرح وتقديم أفضل ما لديها لجمهورها، مؤكدة أنها تعطي الأولوية لعملها حاليًا، وتعمل على تقديم أعمال جديدة لإرضاء جمهورها الذي يدعمها دومًا.

وقد كانت شيرين على مر السنوات رمزًا للفن المصري والعربي، حيث تعتبر واحدة من أبرز الأصوات الغنائية التي أسرت القلوب بأغانيها وأدائها المتميز.

تطلعات شيرين لدور درامي مختلف

من ناحية أخرى، أعربت شيرين عن رغبتها في التوسع بمجال التمثيل وتقديم دور جديد يختلف عن أعمالها السابقة، مشيرة إلى أنها تتمنى تجسيد شخصية فلاحة أو صعيدية في عمل درامي، ويكون الدور مختلفًا عن دورها في مسلسل "طريقي" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

وترى شيرين أن تجسيد مثل هذه الأدوار سيساهم في إثراء تجربتها الفنية ويضيف إليها بعدًا آخر في مسيرتها.