نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله بكندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان رامي صبري رسالة لجمهوره بعد حفله الاخير بكندا من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب رامي صبري:'حفلة كندا بجد كانت رائعة، جمهور عربي في كل بلد من عالمنا الغربي وتحديدا مصر أم الدنيا شكرا على نجاح الحفل".

ويشار إلى إن حفل الفنان رامي صبري شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور؛ حيث حرض رامي على التفاعل مع الحضور ومشاركتهم الغناء وكذلك تلبية طلباتهم، وغناء عددًا من الأغنيات بناء على طلباتهم، وبعد الحفل التف الجمهور حول رامي صبري لالتقاط الصور التذكارية معه، وقدم رامي صبري خلال الحفل باقة متنوعة من ألمع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والجديد وتفاعل معها الجمهور وأحبها.

والجدير بالذكر إن الفنان رامي صبري يستكمل جولته الغنائية اليوم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ينتظره الجمهور المصري والعربي بأعداد ضخمة، وسط استعدادات مكثفة من جهة الشركة المنظمة للحفل.