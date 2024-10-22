نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم المستريحة ينهي 90% من مشاهد التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل فيلم المستريحة، الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تصوير عدد من المشاهد في القاهرة وعلى طريق الإسكندرية الصحراوي. وقد أعلن المخرج عمرو صلاح أنه تم الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد الفيلم، وذلك في إطار التحضير لطرحه قريبًا.

قرب انتهاء تصوير فيلم المستريحة

وأوضح المخرج عمرو صلاح أنه يتبقى أيام قليلة على انتهاء التصوير بالكامل، ليبدأ بعدها مراحل المونتاج والمكساج. كما أعرب عن سعادته بهذه التجربة، التي وصفها بأنها واحدة من أمتع التجارب التي عمل عليها.

قصة فيلم المستريحة

وتدور أحداثه حول ثلاث سيدات يحاولن إعادة تكون الفرقة الموسيقية التي أسسها قبل عشرين عامًا وحققن نجاحًا وقتها لكن الظروف حالت دون أن يستكملن مسيرة الفرقة، لتجمعهن الظروف بعد تلك السنوات لمحاولة إعادة الفرقة إلى الساحة مرة أخرى.

أبطال فيلم المستريحة

يضم فيلم "المستريحة" مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.