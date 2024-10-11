فن ومشاهير

المخرج وائل فرج يعلن عن طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتر حساس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - المخرج وائل فرج يعلن عن طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتر حساس"

طرحت قناة On البوستر الرسمي الأول لمسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك وعدد آخر من النجوم والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة   ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

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البوستر الرسمي لمسلسل وتر حساس 


منشور المخرج وائل فرج عبر فيس بوك


ونشر المخرج وائل فرج مخرج مسلسل وتر حساس البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وعلق قائلًا:
"قريبا مسلسل وتر حساس على يانجو بلاي ابتداءً من يوم ٢٧ أكتوبر".

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منشور المخرج وائل فرج عبر فيس بوك 


موعد عرض مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس هو مسلسل درامي مكون من 45 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل وتر حساس في يوم 27 من شهر أكتوبر الجارى لهذا العام الحالي 2024 ليكون واحد من ضمن أبرز مسلسلات الموسم الدرامي الشتوي.


قصة مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل وتر حساس في إطار درامي إجتماعي، حيث  تجسد الفنانة المتألقة صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل لديها مركز تجميل، وذلك ضمن أحداث مسلسل وتر حساس، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

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أبطال مسلسل وتر حساس 

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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