فن ومشاهير

مراد مكرم: "كوني هانم وستجدي الرجال"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم: "كوني هانم وستجدي الرجال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مراد مكرم عبر فيسبوك: "قولًا واحدًا..كوني هانم وستجدي الرجال"

مراد مكرم
مراد مكرم

نشر الفنان مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورًا غامضًا قام من خلاله بتوجيه رسالة للنساء، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.


تفاصيل منشور الفنان مراد مكرم عبر حسابه على فيس بوك 

قال الفنان مراد مكرم من خلال منشوره عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":
"قولا واحدا مش كل ذكر يتقال عليه راجل ده صحيح بس برده مش كل أنثى بيتقال عليها هانم كوني هانم وستجدي الرجال"

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منشور الفنان مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك


آخر أعمال الفنان مراد مكرم

وفي سياق مختلف شارك الفنان مراد مكرم في بطوله مسلسل سر الهي والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، ومسلسل سر الهي من المسلسلات الدراميه ذات الطابع الاجتماعي والذي تدور احداث في اطار من الاثاره والتشويق.


طاقم عمل مسلسل سر الهي

شارك في بطولة مسلسل سر إلهي نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة روجينا، مراد مكرم، تامر مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، صلاح عبدالله، نهى عابدين، ميمي جمال، محسن منصور، أحمد بدير، محمود الحديني، محمود حجازي، يوسف الأسدي، مريم أشرف ذكي، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف أيمن جمال والإخراج لـ رؤوف عبد العزيز.

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البوستر الرسمي لمسلسل سر إلهي 
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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