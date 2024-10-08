نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجمبسوت.. أيتن عامر تبهر جمهورها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة أيتن عامر

ظهرت أيتن، وهي ترتدي جمبسىوت باللون الأخضر وبها العديد من الألوان المبهجة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يليق مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.

أحدث إطلالات أيتن عامر

تعليقات الجمهور على منشور أيتن عامر

أخذ الجمهور يتفاعل على المنشور قائلًا: "بحبك، قمر، بكل لغات العالم انتي الجمال، قمر يا حب ما شاء الله، بعشق الألوان طلتك حلوة، الزين كله عندك"، وغيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لها.

قصة فيلم "عنب"

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

يذكر أن القائمون على مسلسل "الحلانجي" قاموا بترشيح النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان لعام 2025.

آخر أعمال أيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "جودر"



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.