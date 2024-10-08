نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني: "أبويا سبب وجودي وأنا انتقمت من حلمه اللي مكملش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام، فيديو يجمعه بوالده حسني شريف عباس في لقاء سابق، ووجه رسالة شكرا واعتذار لوالده.

تامر حسني يوجه رسالة لوالده

وعلق تامر حسني: «أبويا حبيبي اتغرب غصب عنه وبعدنا سنين وسنين بس عمري ما نسيت إن هو السبب في وجودي والسبب في موهبتي كان بيغني زمان وكان مطرب عظيم بس مكملش لظروف نفسيه سيئه مع أعداء النجاح وظروف صحية من عند ربنا وقال الحمد لله».

وتابع: «عشان كده انتقمتله وأخدت حقه من حلمه اللي ماكملش وبعون الله حققتهوله وكملتهوله ونص، ثانيًا الأغنية دي يمكن مأخدتش حقها في النجاح عشان كده غنيناها في برنامج رحلة صعود في 2014 لأن كلامها فعلًا بيعبر عن حال الدنيا الفتره دي والناس اللي بتجبرها الظروف إنها تتغرب وتعيش بعيد عن أهاليها، يارب رجع كل غايب لأهله ولـ ولاده ولـ ناسه يارب شدة وتزول من على وطنا يارب يارب يارب، اللهم آمين».

أحدث أعمال تامر حسني

ومن ناحية اخري، ينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمعه مع هنا الزاهد وينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسنى، هي أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله، وايضا أغنية «جامدين جامدين» من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتار محمد مغربي، وجاءت كلماتها: «لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها».

وايضا شارك في فيلم "بحبك"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.