نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تطلق أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، للمشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، شهد قصر ثقافة فارسكور، أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية.

أبرز المجالات

تضمن اليوم الأول اختبارات لأكثر من 80 موهوبا في مجال الأداء المسرحي، بحضور عمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمخرجين سمير زاهر وحسن النجار، عضوا لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى غدًا الخميس، لاكتشاف المزيد من الموهوبين في مجالات: المسرح، الأداء الحركي، الفنون التشكيلية، الكتابة الأدبية، والموسيقى، بحضور نخبة من المتخصصين.

فعاليات البرنامج تنفذ بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ويقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د.فادي سلامة.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا"

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدًا من محافظة المنوفية، وانتقل فيما بعد إلى محافظتي الغربية والإسكندرية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.