نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحزن بقلبنا كبير".. نانسي عجرم تعبر عن استيائها بعد الانفجارات التي وقعت بـ لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الظروف الصعبة التي مرت بها دولة لبنان الشقيقة، بعد الانفجارات التي وقعت بـ لبنان، وأسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين، عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد جراء الأحداث التي مرت بها.

ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها تدوينة بموقع التغريدات القصيرة إكس، قائلة: «الحزن بقلبنا كبير والوجع عم بيزيد بس صلاة وحدة عند الكل، يا رب ترحم الشهداء وتشفي الجرحى وتصون وطنّا لبنان ضد الأعداء».

آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر أن الفنانة نانسى عجرم أغنية من نظرة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، حيث كانت الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور، وإخراج سمير سرياني.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

حبيت الدنيي بالوقت اللي كنتي حدي

عيونك سحرتني وقالتلي تعا لعندي

احساسي فيكي طار من لما شافك

بحبك انا وبغار عليكي من خيالك

حبيت الدنيي بالوقت اللي كنتي حدي

عيونك سحرتني وقالتلي تعا لعندي

احساسي فيكي طار من لما شافك

بحبك انا وبغار عليكي من خيالك

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير

من نظرة شفتك حبيت الدنيي بوجودك

من نظرة شفتك حسيت الفرحة بعيونك

ما فيي عيش انا انا من دونك

كل مرة بشوفك فيها قلبي بطير