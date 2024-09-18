وزير الشباب والرياضة يكرم الفنان عماد زيادة عن دوره بمسلسل "نعمة الأفوكاتو

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النجم عماد زيادة عن دور "ياسين الألفى" الذي قدمه بمسلسل " نعمة الأفوكاتو"، وجاء ذلك أثناء اللقاء الحواري "قعدة شباب" "لطلاب الجامعات المصرية والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة والذي يهدف إلى التصدي لكافة أشكال الظواهر السلبية والمجتمعية بين الشباب، بالإضافة إلى فتح حوار بناء بين الشباب وقادة الفكر والمبدعين وأصحاب الرؤى.

الفنان عماد زيادة أثناء تكريمه من وزارة الشباب والرياضة

كلمة الفنان عماد زيادة

وألقى الفنان "عماد زيادة" كلمة أمام الحضور وجه من خلالها نصيحة للشباب، حيث قال:

"كل واحد يجري ورا حلمه ومييأسش وميعتمدش على حد في حياته".

وأكد أنه ليس لديه أحد من أقاربه في مهنة التمثيل، لذلك بدأ الطريق من الأول، وظل يعافر معتمدًا على الله ثم موهبته

وقال زيادة للحضور:

"إبذل مجهود بجد وصدق نفسك، لازم تصدق نفسك وتصدق حلمك، إنتوا متوفر لكم عنصر الأمن والأمان أوعى حد يشكك في وطنك ويحسسك إن مفيش فيه مستقبل، دي كلها حاجات سلبية مينفعش تدخل دماغك".

وأضاف:

"الشاطر يبدأ حلمه بدري ومن وهو لسه في الجامعة وثانوي واعدادي، يشوف عايز يبقى ايه ويبدأ بدري، اللي يبدأ بدري ينجح بدري زي محمد صلاح، كل ما تبدأ بدري حلمك وتصدقه وتخلي ثقتك في ربنا كبيرة".



أحدث أعمال الفنان عماد زيادة

يشار إلى أنه شارك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة كلا من مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.