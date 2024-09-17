تعاطف الجمهور مع الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان سعد الصغير مؤشرات البحث والتريند بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها والقبض عليه بتهمة حيازة مخدرات.

تعاطف الجمهور مع سعد الصغير

وتعاطف معه الجمهور بالتعليقات ومنها “جماعه الراجل دا كان بيعمل خير كتير أوي ادعوله إن ربنا يخرجوا منها على خير، في ناس كتير محتاجاله الراجل ده قبل مايبقا فنان إنسان بمعنى الكلمة ومعروف مين سعد الصغير، سعد الصغير مظلوم وهيخرج على خير، الفنان المحترم الطيب اللي بيساعد الكل ربنا معاك واحنا عارفين انت طيب وكل ده مش حقيقي وعارفينك من طيبت قلبك والخير إلى تعملو ربنا معاك، ربنا يفك كريك ياسعد”.



والمعروف عن الفنان سعد الصغير أنه ليس له يد فيما حدث له، وربنا يخرجه من الازمة على خير.

القبض على سعد الصغير

وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في 10 سبتمبر ألقت القبض على سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة من رحلة فنية في إحدى عواصم الدول العربية.



تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.

وبعرض سعد الصغير على النيابة العامة قامت بإستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات.