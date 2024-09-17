نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أعمال تنتظرها نيللي كريم.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة نيللي كريم حالة من النشاط الفني، تستعد لـ 4 أعمال جديد دفعة واحدة خلال الفترة الحالية، وايضا اعتذرت علي فيلم "برشامة"، الذي كانت قد تعاقدت عليه منذ أكثر من عام.

فيلم أناناسة

وبدأت نيللي مؤخرًا التحضير لفيلم جديد بعنوان أناناسة، من تأليف مريم نعوم، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيل التجربة والتعاقد مع الأبطال المشاركين بجانب نيللي كريم.

فيلم هابي بيرزداي

كما تنتظر عرض فيلمها هابي بيرزداي، والذي انتهت من تصويره في يونيو الماضي، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال.

مسلسل رمضان 2025

تواصل نيللي كريم التحضير لمسلسها الجديد، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، وكتابة السيناريو الخاص به والاستقرار على الاسم النهائي له، والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

فيلم صيف 67

تنشغل الفنانة نيللي كريم حاليًا بتصوير فيلمها الجديد صيف 67، والعمل يضم أمير المصري، صبري فواز، وأحمد كمال وغيرهم، ومن تأليف وإخراج أبو بكر شوقي وإنتاج محمد حفظي.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هي مسرحية "السندباد" نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، بيومي فؤاد وويزو، من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد زيزو ومحمود نبيل.

وايضا شاركت في فيلم السرب، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي، أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني ومحمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

كما نافست في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل فراولة، والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ضم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، والعمل قصة أحمد الدسوقي، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.