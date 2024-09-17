نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات عبلة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر 17 سبتمبر هو يوم ميلاد الفنانة عبلة كامل، التي تميزت بتلقائيتها وبساطتها فى أدوارها المختلفة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في قلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة في السنوات الأخيرة، ويعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات عبلة كامل..

زيجات عبلة كامل

تزوجت النجمة عبلة كامل مرتين، حيث كانت المرة الأولى من الفنان أحمد كمال عام 1979 عقب تخرجها في معهد الفنون التمثيلية، وأنجببت منه ابنتيهما التوأم فاطمة وزينب، ومن ثم قررا الانفصال، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي،في عام 2003، بعدما جمعهما مسلسل حديث الصباح والمساء.

سبب انفصال عبلة كامل من محمود الجندي

سبق، كشف الفنان الراحل محمود الجندي سبب انفصال عن عبلة كامل قائلًا: " أعجبت بإنسانية عبلة كامل خلال فترة حزني علي وفاة زوجتي، كما إنه ا فلاحة مثلي ولديها نفس الطبع والعادات والتقاليد والقيم التي تربينا عليها وتجوزنا بالفعل بعدما اتفقنا على إننا سنراعي ربنا في بعض".

وتابع الجندي:" سبب زيادة نجومية عبلة كامل تم الطلاق، لان هذة الشهرو أثرت عليا نفسيًا، وأصبحت ابحث عنها لأنها كانت تتأخر كثيرًا في التصوير، كما كان هناك مخرجين يرشحونني في أدوار بجانبها كنوع من أنواع المجاملة، وهو الأمر الذي لم ارضه على نفسي، وتسبب ذلك في خلافات كثيرة بيننا لذلك اتفقنا على الانفصال في هدوء".

نبذة عن عبلة كامل

ولدت عبلة كامل محمد عفيفي بقرية نكلا العنب في محافظة البحيرة، درست في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات في عام 1984، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين، بدأت مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال عبلة كامل

وكانت آخر اعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل «سلسال الدم» الجزء الخامس الذي عرض في عام 2018، وشارك في بطولته العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، أميرة نايف، يوسف أيمن، إيمان سلامة، نرمين ماهر، سعيد صديق، رشا سامي، منير مكرم، وغيرهم، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.