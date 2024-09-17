بكلمات مؤثرة.. علي الطيب يحتفل بعيد زواجه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان علي الطيب على مشاركة جمهوره بفيديو له برفقة زوجته احتفالًا بذكرى زواجهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"ربنا يخليكي ليا متحرمش منك وتعيشي وتستحملينا يا أم البنات العسليات يا حبيبة انتي وربنا يبارك لي فيكي وفي صحتك يسعدلي قلبك كل سنة وانتي العيد".



تعليقات الجمهور على منشور على الطيب

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، ربنا يسعدكم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال علي الطيب



يذكر أن علي الطيب عرض له مؤخرًا مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف للحلقات، والمسلسل تأليف السيناريست شريف بدر الدين، وإخراج أحمد خالد موسى