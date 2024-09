بالصور.. نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بمعرض "حكاية النور" للفنان أحمد فريد

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك عدد من نجوم الفن والاعلام ومشاهير الفن التشكيلي في إفتتاح معرض "حكاية النور" للفنان أحمد فريد وذلك داخل جاليري بيكاسو في الزمالك.

أبرز الحاضرين من نجوم الفن

كان ضمن الحضور من نجوم الفن صفاء أبو السعود والدكتورة سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وداليا البحيري والمطربة نيفين رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإسلامية لمياء فهمي عبد الحميد وكابتن تامر بيجاتو، ومن أبرز نجوم الفن التشكيلي حضر د.اشرف رضا وإبراهيم بيكاسو.. وغيرهم.



و يضم "حكاية النور " 40 عملًا فنيًا يعبر من خلاله عن قصته الخاصة مع النور باستخدام أدواته ورموزه الفنية الفريدة.

ويعتمد “فريد” في أعماله على الطيور، التي ترمز إلى السلام والحرية، والورود التي تمثل الأمل والحب، كما يوظف شخصياته الفنية بأسلوب درامي فريد يعكس مشاعر وتعبيرات متنوعة من وجوه تبدو وكأنها تروي قصصا، نرى فيها الحيرة، الترقب، الانتظار، والحب، مما يجسدشخصيات تشبه الحياة في عالم خاص بها.

ويعد هذا المعرض الفردي هو الثامن عشر في مسيرة أحمد فريد، بعد سلسلة من المعارض الفردية التي أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزها العرض المتحفي العالمي "The Secret of The Golden Ramses" الذي أقيم في متحف هيوستن للعلوم والطبيعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد فريد من تصوير مسلسله الجديد “باسورد” والذي من المقرر عرضه قريبًا على المنصات الرقمية.



آخر أعمال أحمد فريد

وعرض لأحمد فريد مؤخرًا مسلسل "الأصلي" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمى، تامر نبيل، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد والي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.