بلوك تسعيناتي ..أكرم حسني ضيف شرف الحلقة الثانية من ديبو

القاهرة - محمد ابراهيم -

ظهر الفنان أكرم حسني كضيف شرف من الحلقة الثانية لمسلسل ديبو بطولة محمد أنور ، وطل أكرم حسني على طريقة التسعينيات .

وقدم أكرم حسني شخصية إبراهيم الغرقان وهو هو مدير مكتب هجرة غير شرعية، كان «ديبو» الذي يجسده الفنان محمد أنور، لجأ إليه هربًا من الواقع الذي يعيشه.



قصة مسلسل ديبو





مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي".

تفاصيل مسلسل ديبو



يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي.

من المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور لما يحتويه من أحداث مشوقة وأسلوب سرد مميز.



فريق عمل مسلسل ديبو



يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.



آخر أعمال الفنان أكرم حسني





وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي لعام 2024 وحقق نجاحًا غير مسبوق بالنسبة لأعمال أكرم حسني حيث حقق صدى واسعًا وجاء يحمل رسالة هامة للآباء الذين يهملون أبناءهم وأشاد النقاد الفنيين والجمهور بالتطور الملحوظ في أداء أكرم حسني في هذا العمل.

وايضا اخر اعماله في المسرح هي مسرحية حتى لا يطير الدكان والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وشاركه في بطولتها الفنانة درة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، بيومي فؤاد، ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.