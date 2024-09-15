رسائل شكر من أصالة لتركي آل الشيخ

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رياض - احمد صلاح - احتفاءً بالنجاحات الكبيرة التي حققها موسم الرياض منذ انطلاقه وحتى الإعلان عن دورته الخامسة، وجهت النجمة السورية أصالة نصري، رسالة شكر وتقدير لجهود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. في هذه الرسالة، أشادت أصالة بالدور الكبير الذي لعبه تركي آل الشيخ في تحقيق هذا النجاح المبهر.

وقالت أصالة في رسالتها: "لو تحولت أغنية "شكرا" التي قدمتها إلى أوبريت شكر موجه لشخصه فهي لن توفيه حقه". هذه الكلمات تعكس تقديرها العميق للجهود الاستثنائية التي يبذلها المستشار في تنظيم موسم الرياض، والذي بات واحدا من أبرز الفعاليات الترفيهية على مستوى العالم.

وقالت أصالة في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لأخبار روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تركي آل الشيخ لعب دوراً محورياً في إعادة صياغة الفن في المنطقة للخروج بصورة أجمل من السابق، وهذا ما يجب عليه شكره من خلال تحويل كلمة شكراً إلى أوبريت غنائي يليق به.

على صعيد آخر، أعلنت أصالة أنها تعمل حاليا على تحضير ألبوم مصري جديد من إنتاج شركة روتانا، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون بقوة ألبومها الخليجي الأخير، ويتوقع أن ينال إعجاب جمهورها الكبير. هذه التصريحات تؤكد استمرار أصالة في تقديم أعمال فنية مميزة تتناسب مع تطلعات جمهورها المحب، سواء في الخليج أو في مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها أصالة رسائل شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دوره الكبير في دعم الفن ونجومه على مستوى الوطن العربي بأكمله.

وفي 21 يونيو 2024، وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة تقدير للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على إنستغرام، بعد إعلانه استضافة العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ضمن فعاليات "البوليفارد". عبرت أصالة في رسالتها عن إعجابها الكبير بإخلاص تركي آل الشيخ في عمله، والذي تجاوز الحدود والقواعد المعروفة للإخلاص، حيث أشارت إلى أن هذا الإخلاص يحفز الأمل ويذلل العقبات.

في تعليقها قالت: "إخلاصك أوضح لنا أن الإخلاص لا يعرف حدودًا، ولا يخضع لقواعد ثابتة، بل يسهل التحديات ويشجع على تحقيق أسمى الطموحات". وأضافت: "الإخلاص هو الأساس الذي يحتاجه الوطن، والمخلص هو المحب الحقيقي، وأنت كذلك واحد من أبطال بلادي الأعزاء. حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير للجميع، كما كنتم دائمًا". تعبر هذه الكلمات عن تقديرها الكبير للدور الريادي الذي يلعبه تركي آل الشيخ في تعزيز قطاع الترفيه والرياضة في المملكة، وما يعكسه ذلك من حب ووفاء للوطن .