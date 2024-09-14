تامر هجرس يتألق بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة على إنستجرام



القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه عبر إنستجرام بإطلالة مميزة وسط الطبيعة، حيث نشر مجموعة من الصور التي تعكس أسلوب حياته النشط. تميزت الصور بالألوان الزاهية والمشاهد الخلابة، مما أضفى على حسابه لمسة من الحيوية والإيجابية.

دائمًا ما يحرص تامر على مشاركة لحظاته اليومية مع جمهوره، سواء في الجيم حيث يظهر لياقته البدنية، أو على البحر حيث يستمتع بأوقات الاسترخاء. تفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بإطلالاته المتنوعة وأسلوبه في الحياة.



آخر أعمال تامر هجرس



والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر هجرس فيلم جوازة توكسيك ويتقاسم بطولته الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة وتامر هجرس ومن إخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.