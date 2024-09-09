نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يحصد جائزة الدير جيست أفضل مخرج لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المخرج محمد سامي جمهوره بصورة له من حفل توزيع جوائز الدير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “سامي” على الصورة قائلا:"دير جيست أفضل مخرج لعام 2024".

آخر أعمال المخرج محمد سامي الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من

نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.

أحدث أعمال محمد سامي في رمضان 2025

أعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسل "إش إش" للنجمة مي عمر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر العديد من الصور وعلق عليها قائلًا: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي”.