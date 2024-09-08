هنا الزاهد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في حفل توزيع جوائز الديرجيست

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها في حفل توزيع جوائز الدير جيست، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هنا” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض كب، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

هنا الزاهد وآخر أعمالها الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل " إقامة جبرية" من إخراج أحمد سمير فرج ومن بطولة محمد الشرنوبي، صابرين، أحمد والي، ثراء جبيل، وغيرهم، وتنشغل حاليا هنا الزاهد بتصوير مشاهدها الأخيرة مع تامر حسني في "ري ستارت"، تمهيدًا لعرضه العام الجاري.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن نجاح اخري، تعاقدت هنا الزاهد على مسلسل جديد لرمضان 2025 بعنوان "الزواج فيه سم قاتل" من إخراج ياسمين أحمد كامل، وتشارك ايضا في فيلم “إن غاب القط” مع النجم آسر ياسين، بعد أن تنتهي من تصوير فيلمها "ري ستارت" الذي تشارك في بطولته مع تامر حسني، لتبدأ على الفور في تصوير فيلم "إن غاب القط" مع بداية الشهر القادم، تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين.

وايضا شاركت في مسلسل سيب وأنا أسيب، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.