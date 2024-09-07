نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز بطل فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم جديد بعنوان الهنا اللي أنا فيه، سيشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف، وسينطلق تصويره خلال أيام، من تأليف أيمن بهجت قمر.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

يعد فيلم الهنا اللي أنا فيه من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

احدث اعمال كريم عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، يواصل كريم محمود عبدالعزيز في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد مملكة الحرير، والعمل يتناول صراع الأشقاء، ويدور في إطار فانتازي كوميدي، مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، وسلوى عثمان، ومن إخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في إطار فانتازي عن حقبة زمنية معينة، وتم التعاقد حتى الآن مع كلا من سلوى عثمان ومحمود البزاوى، أسماء أبواليزيد، ومن المقرر طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، وجارى التعاقد مع باقي فريق العمل.

آخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل البيت بيتي 2، والذي قدمه في بطولة مشتركة مع مصطفى خاطر، وحقق نجاحًا ملحوظًا وتصدر تريندات السوشيال ميديا، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رعب، مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

وايضا شارك في فيلم بيت الروبي، الذي قدم بطولته مع كريم عبدالعزيز في العام الماضي 2023، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وشارك في بطولته نور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، مع ضيوف الشرف محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، شريف دسوقي، طه دسوقي، والإعلامية منى الشاذلي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.