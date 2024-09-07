نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا تتصدر تريند "جوجل"..تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة دينا تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامجها الجديد "اسمع من دينا"، الذي يعرض عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت هذه التصريحات حول سر رشاقتها وشبابها، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز تلك التصريحات.

أبرز تصريحات دينا

بدأت دينا حديثها بسؤال الناس المحير، وهو:" إنتِ كبرتي، ليه ما بيبانش عليكي الكبر؟"، مشيرة إلى أن تلك الأسئلة تضعها في حيرة.

تصريحات دينا عن رشاقتها

وكشفت دينا عن سر رشاقتها وشبابها:" ما نمتش ولا مرة ووشي عليه مكياج. دايمًا بحط كريم الصبح وبالليل، وعمري ما استحميت من غير ما استخدم كريم مرطب لجسمي، وبلعب رياضة أو برقص يوميا، وطول عمري بعمل الصيام المتقطع وأنا عندي 15 سنة، وباكل مرة واحدة في اليوم ".

واختتمت دينا حديثها قائلة: "قدرت أحافظ على نفسي ووصلت لسن معين وأنا محافظة على شكلي وصحتي. مش بزعل لما بيقولوا إني كبرت، لأنها الحقيقة ومش مضايقاني، ويا رب كلكم توصلوا لعمري وتكونوا زيي".