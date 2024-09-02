كريم محمود عبد العزيز يتعاون مجددًا مع بيتر ميمي في "مملكة الحرير"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم كريم محمود عبد العزيز لخوض تجربة درامية جديدة، وذلك من خلال مسلسل "مملكة الحرير" للمخرج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في إطار فانتازي عن حقبة زمنية معينة، وتم التعاقد حتى الآن مع كلا من سلوى عثمان ومحمود البزاوى، أسماء أبواليزيد، ومن المقرر طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، وجارى التعاقد مع باقي فريق العمل.





"مملكة الحرير" ليس التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي

وفي سياق متصل يذكر أنه هذا ليس التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي فقد سبق وتعاونوا معًا في أفلام عديدة منها (شلبي، من أجل زيكو، بيت الروبي) ويذكر أن جميعها قد حققوا نجاحات كبيرة وإيرادت عالية جدًا.

سبب رفض كريم محمود عبد العزيز لتقديم أعمال بها قبلات أو مخدرات



سبق، كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن أنه يتعمد تقديم أعمال فنية دون قبلات أو مخدرات، وذلك خلال ظهوره ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، التي كشف فيها عن كثير من التفاصيل الخاصة به، قائلا: «أفلام بلا حاجات تضايق الناس يعني مثلا كان فيه فيلم جايلي من سنين كتير كان معايا البنتين ولادي مكنتش لسه التالتة جت، عن ناس بتدور على مادة معينة مخدرات طول الفيلم علشان يظبطوا نفسهم، فيلم لذيذ فيه ضحك بس معرفش مقدرتش، رغم أن أبويا عامل فيلم الكيف بس في الآخر هو مديك الرسالة إن أبعد عن السكة دي، لكن الفيلم اللي كان معايا كان كوميدي ففكرت بناتي يكونوا معايا بقي ويشوفوه ويسألوني هو انتو بتدوروا على إيه في الفيلم علشان نضحك، فابتديت دماغي تتغير شوية وأتمنى يكون دا الصح».



آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق متصل يذكر أنه آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل البيت بيتي 2، والعمل مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.