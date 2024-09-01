المنتج طارق الجنايني يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من الحريفة "الريمونتادا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج طارق الجنايني بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة الذي يحمل اسم "الريمونتادا"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم وتحقيق إيرادات كبيرة في السينمات.

وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله الحريفة 2 "الريمونتادا".



أبطال فيلم الحريفة 1

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون، مع ظهور خاص لبيومى فؤاد وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة 1



درات أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.