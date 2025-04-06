المغرب.. الآلاف يتظاهرون تضامنا مع غزة ويطالبون المملكة بإنهاء التطبيع مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 08:25 مساءً - شارك عشرات الآلاف من المغاربة، يوم الأحد، في مسيرة تضامنية مع غزة انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط إلى مبنى البرلمان، تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني أمام آلة إسرائيل الحربية.

وردد المشاركون في التظاهرة الأكبر من نوعها منذ عدة أشهر، شعارات تدين الإبادة والتجويع وتطالب بوقف الحصار على غزة وذلك تلبية لنداء من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" المشكلة من عدة منظمات سياسية أبرزها جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المعارضة، بحسب "فرانس برس".

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا أعلاما فلسطينية "فلسطين مقتولة.. أمريكا مسؤولة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، واصفين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المجرم".



وطالب المتظاهرون السلطات المغربية بإنهاء التطبيع مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط، وفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

كما تم خلال المسيرة الحاشدة التي جابت شارع محمد الخامس وسط العاصمة الإدارية للمملكة حرق العلم الإسرائيلي بشكل جماعي مع الإعلان عن التضامن المعنوي اللامشروط مع ابتهال أبو السعد الموظفة المغربية بشركة "مايكروسوفت" التي كانت حديث وسائل الإعلام الغربية والعربية خلال اليومين الماضيين، فضلا عن الدعوة إلى مقاطعة الشركات متعددة الجنسيات.